Mart ayında Türkiye genelinde ortalama lahmacun fiyatı 3 lira zamlanarak ortalama 143,43 TL’den 146,5 TL’ye yükseldi. Evde 175 gramlık bir lahmacun hazırlamanın maliyeti martta yüzde 4,7 artış gösterdi. Bu oran, dışarıdaki lahmacun fiyat artışının iki katından fazla.

Maliyet kalemleri arasında en sert zam sivri biberde yaşandı: yüzde 29,8. Domates fiyatı ise yüzde 8,28 yükseldi. Özellikle sebze fiyatlarındaki bu ani artış, evde lahmacun yapmayı da eskisi kadar cazip olmaktan çıkarıyor.

ŞEHİRLER ARASI BÜYÜK FARK

En yüksek artış yüzde 6,2 ile Malatya’da gerçekleşti. Onu yüzde 4,1 zamla Adana ve yine yüzde 4,1’lik zamla Van izledi. Martta Kayseri ve Trabzon’da ise fiyatlar yüzde 4 arttı. Martta ortalama lahmacun fiyatı yüzde 3,6, Mardin’de ise yüzde 1,6 düştü.

ORTALAMA LAHMACUN FİYATLARI

En ucuz: Van – 90 TL

En pahalı: Adana – 317,4 TL

Ankara: 205,65 TL

İstanbul (genel ortalama): 136,3 TL

İstanbul ilçelerinde ise uçurum daha da belirgin:

Sultanbeyli: 79,2 TL

Adalar: 221 TL

Lahmacun, artık sadece bir sokak lezzeti olmaktan çıkıp, ekonomik durumu en iyi yansıtan 'endeks' ürünlerinden biri haline geldi. Hem dışarıda yemek hem de evde yapmak her geçen ay daha maliyetli hale geliyor.

En yüksek artış yüzde 6,2 ile Malatya’da gerçekleşti. Onu yüzde 4,1 zamla Adana ve yine yüzde 4,1’lik zamla Van izledi. Martta Kayseri ve Trabzon’da ise fiyatlar yüzde 4 arttı.