2025 yaz sezonunun henüz başında, Bodrum'daki lahmacun fiyatları yine gündem yaratmayı başardı. Geçen yıl 1.000 TL'yi aşan fiyat etiketleriyle tartışmalara yol açan lahmacunlar, bu yaz bazı işletmelerde şimdiden 2.200 TL'ye kadar çıktı. Ünlü isimler fahiş fiyatlara tepki gösterirken, oyuncu Pelin Karahan kendi çözümünü buldu...

PELİH KARAHAN ÇÖZÜMÜ BULDU

Fiyatlar karşısında halk kadar ünlüler de tepkili... Oyuncu Pelin Karahan, muhabirlerin sorusu üzerine çözümünü anlattı:

"Eve özel fırın aldım, lahmacunu kendim yapıyorum. Zaten tasarrufluyumdur. Öğle yemeğini evde hazırlayıp içeceğimi de kendim getiriyorum. Bu devirde hesaplı olmak şart."

"KIYMA YERİNE ALTIN MI KOYUYORLAR?"

Karahan'ın bu açıklaması sosyal medyada büyük ilgi görürken Seray Sever'in tepkisi de oldukça konuşuldu. Bodrum'da bulunan Sever, fiyatlara adeta ateş püskürdü:

"Lahmacun borsası bu yıl 2 bin 200 TL'den açılmış. Çok saçma! Bu paralar verilmesin, yazık. Görgüsüzlük... Altın mı koyuyorlar kıyma yerine? Olacak iş değil."

Fiyatlara yönelik tepkiler çığ gibi büyürken, işletmeciler ise sessizliğini koruyor. Ancak sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve ünlülerin tepkileri, bu yaz da Bodrum'da başta lahmacun olmak üzere yiyecek-içecek fiyatlarının uzun süre konuşulacağına işaret ediyor...