Bakanlığın yaptığı kontrolleri paylaştığı 'Taklit veya Tağşiş yapılan gıdalar' listesi bugün yeniden güncellendi ve listeye farklı ürün tiplerinden yeni markalar dahil oldu.

Yapılan incelemelere göre sucuğun içinden mekanik ayrılmış et, lahmacundan taşlık, kebaptan böbrek çıktı. Markaların uyguladığı hileler bunlarla bitmedi. Yüksek fiyatlarıyla dikkat çeken pastırma da listeye girdi, Bursa'da bir pastırma markasının ürünlerine boya eklediği tespit edildi.

Afyonkarahisar merkezli Tütüncüoğlu ve Ceylaner Sucukları adlı markalarda 'mekanik ayrılmış kanatlı eti' tespit edildi.

Tekin Çapan markasıyla satışa sunulan dökme pastırmanın ise gıda boyası içerdiği belirlenirken bazı pişmiş ürünler de listedeki yerini aldı.

Eskişehir'de Es Onur adlı pidecinin lahmacunundan tavuk eti çıkarken, Güri Hamid Kebap salonu adlı işletmenin kebaplarında böbrek tespit edildi.

Listeye giren ürünler ve üreticileri şu şekilde;



