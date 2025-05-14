Tarım ve Orman Bakanlığı, ülke genelindeki denetimlerini 81 ilde sürdürüyor. Gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan bu denetimlerde, tüketicilerin sağlığını tehdit edebilecek ürünler titizlikle inceleniyor. Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen gıda ürünleri ve markalar, halkın bilgilendirilmesi amacıyla bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

GIDA HİLELERİ LİSTESİ GÜNCELLENDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, her geçen gün artan gıda hileleri karşısında önemli bir adım atarak "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden güncel bir liste yayınladı. Liste, "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" olmak üzere iki farklı kategoride sıralandı. Bu liste 13 Mayıs itibarıyla güncellenmiş ve tüketicilerin dikkatine sunulmuş durumda.

HİLELİ ÜRÜNLER VE MARKALAR

Güncellenen listeye göre, baharatlar (gıda boyası kullanımı), etli ekmek, pide harcı, sucuk, tereyağı, lor, beyaz peynir ve kaşar peyniri gibi pek çok üründe hile yapıldığı tespit edildi. Özellikle yerel işletmelerde yapılan hileler, gözler önüne serildi. İşte bazı örnekler…

Baharatlardan etli ekmeğe kadar geniş bir yelpazeye yayılan hileler, tüketicilerin güvenli gıda tercihlerini zorlaştırıyor. İstanbul ve Bursa gibi şehirlerdeki bazı işletmelerin ürünlerinde yer alan mide bulandırıcı detaylar ise, dışarıda yemek yeme alışkanlıklarını sorgulatıyor.

ETLİ EKMEKLERDE ET HARİCİNDE HER ŞEY VAR

İstanbul Pendik’teki "Sivaslım Etli Ekmek ve Köfte Salonu" adlı işletme, etli ekmek ürününde et yerine kanatlı eti, kalp, karaciğer ve taşlık kullanmış. Bu tür ürünlerde yapılan sahtekarlık, tüketicileri sağlıksız gıda maddelerine yönlendirebiliyor.

PİDE HARCINDA DERİ VE TAŞLIK

Bursa'da faaliyet gösteren "1.42 Etli Ekmek Konya Sofrası" adlı işletmenin pide harcında ise deri dokusu, kanatlı eti ve taşlık bulundu. Bu tür sahtekarlıklar, özellikle pide gibi yaygın olarak tüketilen gıda maddelerinde tespit edildiğinde, ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

TÜKETİCİLER DİKKATLİ OLMALI

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimleri ve şeffaf açıklamaları, tüketicilerin daha bilinçli gıda tercihleri yapmasına yardımcı oluyor. Ancak, gıda sektöründe yapılan hilelerin önüne geçebilmek için her bireyin dikkatli olması, güvenilir ve sertifikalı markaları tercih etmesi büyük önem taşıyor. Bakanlık, bu tür sahtekarlıkların önüne geçmek için denetimlerini sürdürecek ve halkı bilgilendirmeye devam edecektir.

İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri tam liste: