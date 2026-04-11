Cem YILDIRIM

Atatürkçü Düşünce Derneği, laikliğin ulusal bağımsızlığın, hukuk devletinin ve özgür yurttaşlığın güvencesi olduğunu vurgulayarak 10 Nisan Laiklik Günü’nü kutladı. Açıklamada şunlar aktarıldı: “Laiklik, Cumhuriyet kubbemizin kilit taşıdır. Laiklik; aklın özgürlüğüdür, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunamayacağı bilincidir” dedi. İstanbul Barosu ise yaptığı açıklamada, Laiklik andının TBMM üyeleri, bakanlar ve Cumhurbaşkanı için bağlayıcı olduğunu hatırlattı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ise yayınladığı mesajda, “98 yıl önce bugün, ülkemizde farklı dinlere mensup olan herkesin eşitliği ve hukuk önünde ayrım gözetilmemesi ilkesi güvence altına alınmıştır.

Cumhuriyetimizin temel değerleri arasında yer alan laiklik ilkesini korumak için mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

1937’de Anayasa’ya girdi

9 Nisan 1928’de TBMM’ye sunulan kanun teklifi oy birliğiyle kabul edildi. 1924 Anayasası’nın 2. maddesinde yer alan “Türkiye Devleti’nin dini İslam’dır” ifadesi kaldırıldı ve 10 Nisan 1928’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu değişiklikle laiklik ilkesi Anayasaya 1937’de girmiş olsa da, 1928’ten itibaren toplumsal ve siyasal yaşantımızda fiilen yerini aldı.