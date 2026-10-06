Mutlak butlan kararının ardından CHP'den istifa eden ve YENİ Parti'ye katılan Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, Çeşme Belediyesi Meclis Toplantısı'nda CHP Çeşme İlçe Başkanı Eda Tavaz ile tartıştı.



Denizli, Tavaz'ın kendisine yönelik kullandığı "Siz oraya hak ederek mi oturduğunuzu düşünüyorsunuz, CHP'li olmasanız size oy vereceklerini mi sanıyorsunuz?" ifadelerinin ardından muhatabına sert ifadelerle yüklendi.





"HADİ GÜZELİM, SENİN AĞZINI YERİM BEN"



Denizli, kendisine yönelik kullanılan ifadelerin ardından 'seçilmiş, atanmış' tartışması başlatarak Tavaz'a şu ifadelerle yanıt verdi:



"Atanmış ilçe başkanına bak sen! Atanmış ilçe başkanına bak sen!



Ay senin ağzını yerim ben. Atanmış ilçe başkanına bak sen. Haydi güzelim, haydi güzelim...



Bakın, siz öncelikle bir atanmış olarak, bir seçilmişle nasıl konuşacağınızı öğreneceksiniz! Demokrasi sizin kodunuzda olmayabilir; çünkü bu partimiz CHP'yi dönüştürdüğünüz hali gösteriyor. Sizin gibi atanmışlar çukuruna dönüşmüştür. Anladınız mı hanımefendi?



"ATATÜRK'ÜN PARTİSİNE ÇÖKENLERSİNİZ!"



Siz bizim alın terimizle, Atatürk'ün ilke ve inkılaplarıyla kurduğu ve bugünlere kadar alın terimizle getirdiğimiz partiye çökenlersiniz! Bu onun utancıyla da yaşayacaksınız, bunun da cevabını size millet verecek.



Sizi hiç ama hiç kaale almam! Arkadaşı dışarı çıkalım mı? Şovunu yapmak istiyorsa dışarı çıkaralım.



Sizin meclis çatısı altında konuşma yetkiniz bile yok, açın biraz yönetmelik öğrenin. Siz alışmışsınız tüm bunlara. Cevabını alınca böyle kaçarsınız işte, ancak böyle kaçarsınız korkaklar!"