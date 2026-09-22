11 Ağustos 2023’te Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanan Tamer Karadağlı, döneminde kurumun yolluk ile temsil ve tanıtma harcamalarındaki artış sürüyor.

Göreve geldikten sonra sanatçılara yönelik, “Lale Devri bitti. Çalışmayacaksanız istifa edin” sözleriyle tartışma yaratan Karadağlı döneminde, kurumun gezi faturası rekor seviyeye ulaştı.

PARA DAYANMIYOR

Son mali tablolara göre personelin yurtiçi ve yurt dışındaki görevleri için ödenen yol, yeme içme ve konaklama giderlerini kapsayan yolluk harcaması, 2026’nın ilk altı ayında 160 milyon 622 bin 851 TL oldu.

Kurum, yılın ilk yarısında yolluk için her gün ortalama 887 bin TL harcadı. Saatte ise yaklaşık ortalama 37 bin TL yolluğa gitti. Bir emeklinin bir ayda aldığı paranın 1.6 katı, yolluk için yalnızca bir saatte harcandı.

Devlet Tiyatroları, 2025’te 4 milyar 692 milyon 677 bin TL’lik bütçe kullanmasına rağmen kaynağın yetersiz olduğunu savundu.

‘BÜTÇEMİ ARTIRIN’

Kurumun faaliyet raporunda, şöyle denilmişti: “Ülkemizin yurt dışında etkinliğinin artırılması için yurt dışı turneler düzenlemektedir. Devlet Tiyatroları faaliyetlerini çeşitlendirmek, geliştirmek amacıyla da yeni projelerini hayata geçirmektedir. Bu kapsamda, Devlet Tiyatrolarına bütçe içerisinde ayrılan payın artırılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.”