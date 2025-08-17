Survivor 2020'de dikkat çeken isimlerden biri de Berkan Karabulut'tu... Yarışmaya sonradan dahil olmasına rağmen dördüncü olmayı başaran Karabulut sosyal medya fenomeni sevgilisi Lale Onuk'a geçen yıl Paris'te evlenme teklif etmişti.

Romantik anları Instagram hesabından paylaşan Karabulut, "Seninle bir ömür geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. İyi ki varsın, iyi ki biz olduk" sözleriyle duygularını dile getirmişti.

Çift, önceki akşam dünyaevine girdi. Düğüne birçok ünlü isim katılırken, Lale Onuk'un tercih ettiği zarif gelinlik büyük beğeni topladı.

Evlendikten sonra düğün fotoğraflarını Instagram'da paylaşan Lale Onuk, şu ifadeleri kullandı:

"Hayatımızın en özel gününde bizimle birlikte olan herkes iyi ki var. Dün ne kadar güzel insanlar biriktirdiğimizi, ne kadar çok sevip sevildiğimizi hissetmek ve görmek bambaşka bir duyguydu."

"Böyle günlerde mutluluğu ve heyecanı paylaşabilmek ne kadar özelmiş. Bu yolda bizimle beraber olduğunuz için çok çok teşekkür ederiz!"