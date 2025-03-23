Lamborghini, 2024'te hem satışlarda hem de gelirde tarihi bir rekora imza attığını açıkladıç Şirket, 2024’te 3,09 milyar euro (3,4 milyar dolar) gelir elde ederek ilk defa 3 milyar euro barajını aşarken, satışlarını da yüzde 5,7 artırarak 10 bin 687 adede çıkardı. En çok satılan model, 5 bin 662 adet ile Urus crossover oldu.

GELİR VE KARLILIKTA ARTIŞ

2023'e oranla gelirini yüzde 16,2 artıran Lamborghini, faaliyet gelirinde de yüzde 15,5’lik bir artışla 835 milyon euroyu (906 milyon dolar) gördü. Huracán modeli 3 bin 609 adet, Revuelto ise bin 406 adet satılırken, Aventador’un üretimi hibrit modeline yer açmak için sona erdi.

Lamborghini, rekor gelirini tamamen hibrit motorlara geçiş sürecinde elde etti. 2023’te tanıtılan V12 motorlu Revuelto sonrasonda hibrit Urus piyasaya sürüldü. 2026’ya kadar tüm stoğu tükenen modelin ardından, Huracán’ın yerine geçen Temerario, çift turbo V8 motoruyla 2024'ün ağustos ayında tanıtıldı. Şirket, ilk tamamen elektrikli modeli için de hazırlıklarına devam ediyor.