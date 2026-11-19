Laminat parkeye alternatif olarak öne çıkan seçeneklerin başında doğal ahşap parke geliyor. Şık görünümü ve uzun kullanım ömrüyle dikkat çeken bu malzeme, evlere sıcak bir atmosfer kazandırıyor. Üstelik vernik uygulamasıyla rengini değiştirmek de mümkün. Buna karşın yüksek malzeme ve montaj maliyeti, nemden ve çizilmelerden etkilenmesi dezavantajları arasında bulunuyor.

Daha ekonomik bir seçenek arayanlar için ahşap parke de alternatifler arasında yer alıyor. Doğal görünümü ve sıcak dokusuyla tercih edilen bu kaplama, laminata kıyasla farklı bir estetik sunuyor. Fakat neme karşı hassas olması nedeniyle her oda için uygun olmayabiliyor.

NEME DAYANIKLI ZEMİN ARAYANLARA ÖNERİLİYOR

Laminatın yerine değerlendirilebilecek bir diğer seçenek ise vinil zemin kaplamalar. Kolay temizlenmesi, darbelere ve neme karşı dayanıklılığıyla öne çıkan vinil, farklı renk ve desen seçenekleriyle de dikkat çekiyor. Kilitli modellerin montajı da uygun zemin koşullarında kullanıcılar tarafından yapılabiliyor.

Mutfak ve banyo gibi nemin yoğun olduğu alanlarda ise seramik ve porselen fayanslar öne çıkıyor. Dayanıklı ve kolay temizlenebilir yapılarıyla uzun süre kullanılabilen bu malzemelerin dezavantajları arasında soğuk yüzeyleri ve kaygan olabilmeleri bulunuyor.

YENİ ZEMİN DÖŞEMEDEN ÖNCE BU DETAYA DİKKAT

Uzmanlar, yeni kaplama işlemine başlamadan önce mevcut zeminin durumunun kontrol edilmesi gerektiğini belirtiyor. Yüzer sistemle döşenen laminatlar dikkatlice sökülebilirken yapıştırılarak uygulanan kaplamaların çıkarılması daha fazla işlem gerektiriyor.

Ayrıca yeni zemin döşenmeden önce su sızıntısı ve yüksek nem gibi sorunların giderilmesi gerekiyor. Aksi halde suya dayanıklı olarak bilinen yeni kaplamalar da zamanla zarar görebiliyor.