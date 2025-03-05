Villa, aktif futbol kariyerine 2020’de son vermiş olmasına rağmen hala futbol dünyasının içinde. DV7 Group adını verdiği şirketiyle genç yeteneklerin gelişimine katkı sağlıyor ve FIFA, UEFA ve La Liga’nın elçisi olarak futbol dünyasında yer almaya devam ediyor.

2010-2013 yılları arasında Barcelona forması giyen David Villa, o dönemin kariyerinin en parlak anlarından biri olduğunu söyledi. Yıldız futbolcu, "Barcelona’da harika yıllar geçirdim. 2011 Şampiyonlar Ligi finalinde attığım gol kariyerimin en iyisiydi. O maç, hayatım boyunca unutamayacağım bir andı" diye ekledi.

David Villa, Barcelona’nın golcü ismi Robert Lewandowski’nin performansını da değerlendirdi. Villa, "Yaşını konuşmaya gerek yok. O bir makine! Her yıl üst düzey performans sergiliyor. Fiziksel olarak harika durumda ve bu sezon da Barcelona için çok kritik bir isim oldu" dedi.

David Villa, "Barcelona büyük bir değişim sürecinden geçti ama şu anda hem La Liga’da hem de Şampiyonlar Ligi’nde güçlü bir konumdalar. Sonunda önemli bir kupa kazanacaklarını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

David Villa, kariyeri boyunca Valencia, Barcelona, Atletico Madrid ve New York City gibi önemli takımlarda oynadı. Barcelona ile Şampiyonlar Ligi, La Liga ve Süper Kupa gibi büyük başarılar kazandı.