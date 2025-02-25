Programın en dikkat çeken anlarından biri, Piqué’nin Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal hakkında yaptığı yorumdu. 17 yaşındaki yetenek, şu anda hem Barça’nın değişmez ismi hem de Avrupa’nın en iyi genç oyuncusu olarak gösteriliyor. Ancak Piqué, geçmişle kıyaslayarak çarpıcı bir iddiada bulundu. Efsane defans oyuncusu, "Bana göre Lamine Yamal bizim jenerasyonumuzda oynayamazdı." dedi.

Piqué’nin, bu sözleriyle Barcelona’daki veya İspanya Milli Takımı’ndaki jenerasyondan mı bahsettiği netleşmese de, iki takımın o dönemdeki oyuncu kadrosunun oldukça benzer olduğu düşünüldüğünde her iki ihtimal de geçerli olabilir.

Podcast programında ayrıca geçmişteki El Clásico mücadelelerine de değinildi. Özellikle, Barcelona ile Real Madrid arasındaki rekabetin en sert yaşandığı dönemlerde sahadaki gerginlikler konuşuldu. Piqué, o dönem hakkında, "Bazı çizgiler asla aşılmamalı. O noktaya gelindiğinde ben buna katılmıyorum" ifadelerini kullandı.