Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, futbol dışı konularla gündem olmaya devam ediyor. Lamine Yamal, dünya sporunun yeni gözdesi ve bu yüzden birçok teklif alırken yeni aldığı teklif ile artık forma imzalamıyor.

İspanyol hücum oyuncusu, spor yıldızlarının imzalı giyim ve ürünlerini satan bir web sitesi ile anlaşma aşamasına geldi ve bu yüzden reklam sözleşmelerini yöneten kişiler tarafından imza atmayı bırakması isteniyor. Mundo Deportivo'nun haberine göre Yamal, taraftarlarla fotoğraf çektiriyor, ancak Barcelona'nın kendisi de çeşitli taahhütler için oyuncularından imza talep ettiği için imza vermiyor.

TALİMAT VERİLDİ

Ayrıca kulüp kaynakları taahhütleri yerine getirmek için Lamine'nin belirli sayıda imzasına erişim sağlamak üzere görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Lamine'nin reklamlarını yürüten ajanslar, imzalı ürünlerini (kramponlar, formalar ve genel ürünler) pazarlayacak bir şirketle görüşüyor. Bu bağlamda, dolaşımda olan imzalı ürün sayısı ne kadar az olursa, imzası o kadar değerli olacak. Bu nedenle genç oyuncuya bir daha imza atmaması talimatı verildi. İmzalı ürün almak isteyenler, bunu spor yıldızlarının ürünlerini satan bu web sitesi aracılığıyla yapmalı.

Anlaşma henüz imzalanmadı, ancak her iki taraf da anlaşmayı imzalamayı planlıyor. Yıldız imzalarının bu şekilde pazarlanması, özellikle NBA yıldızları söz konusu olduğunda, Amerikan pazarında oldukça yaygın. Kulübün verdiği örneklerden biri LeBron James.