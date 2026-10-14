Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti. İkinci yarıdaki etkili performansıyla skorun Barcelona lehine dönmesinde belirleyici rol oynayan Lamine Yamal, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

''SOYUNMA ODASINDA DA BUNU KONUŞTUK''

Yamal, Galatasaray'ın en zor deplasmanlardan biri olduğunu kabul etti. "Çok zorlu bir stadyumda oynayacağımızı biliyorduk. Burası deplasmanda oynayabileceğimiz en zor yerlerden biri. Soyunma odasında da bunu konuştuk. Rakibimizin nasıl baskı yaptığını ve taraftarların nasıl bağırarak atmosfer oluşturduğunu değerlendirdik. Galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Galatasaray kaliteli bir takım" ifadelerini kullandı.

"İKİNCİ GOL İPTAL EDİLMESEYDİ İŞLER ZORLAŞIRDI"

Maçın kırılma anının Galatasaray'ın iptal edilen ikinci golü olduğunu aktaran Yamal, "İlk yarının bitiminden önce beraberliği yakalamak bizim için çok önemliydi. Onların ikinci golü iptal edilmeseydi işler çok daha zor olabilirdi" dedi.

''NEYSE Kİ İŞE YARADI''

Gordon'a yaptığı asist öncesi Eren Elmalı'ya attığı ve sosyal medyada viral olan çalım hakkında da konuşan Yamal, "Öyle mi? Henüz izlemedim. Duş alıyordum" yanıtını verdi. Çalım için isim verilmesi istenen İspanyol yıldız, "Ne deneceğini bilemedim. Buna belki rabona denebilir. Yarı rabona diyelim. O an tamamen içimden geldi, kendiliğinden gelişti. Neyse ki işe yaradı ve Gordon'a asist yapmamı sağladı" şeklinde konuştu.