Barcelona, Espanyol deplasmanında 17 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal’ın enfes golüyle zafere ulaştı ve La Liga’daki 28. şampiyonluğunu ilan etti. Derbide etkili başlayan taraf Espanyol olurken, kilidi açan isim genç yetenek Lamine Yamal oldu. Sol kanattan topu sürerek içeri kat eden genç futbolcu, sol ayağıyla gönderdiği falsolu şutla kaleci Joan Garcia’yı mağlup etti. Bu gol, maçın seyrini ve sezonun kaderini değiştirdi.

HANSİ FLICK’İN İLK LİG ŞAMPİYONLUĞU

Alman teknik adam Hansi Flick, ilk sezonunda hem oyun anlayışını takıma yansıttı hem de Barça'yı yeniden şampiyon yaptı. Lewandowski ve Raphinha gibi isimleri yeniden forma sokan Flick, özellikle Lamine Yamal’a verdiği rol ile büyük fark yarattı. Takım, Flick yönetiminde daha dinamik bir yapıya kavuşurken, şampiyonluk yarışında istikrarı yakaladı.

ESPANYOL’UN DİRENCİ LAMINE’LE KIRILDI

Espanyol, maç boyunca dirençli bir oyun sergilese de son vuruşlardaki başarısızlıkları ve Szczesny’nin kritik kurtarışları sonucu gol bulamadı. Lamine Yamal’ın golü sonrası dengeyi kaybeden ev sahibi ekip, son dakikalarda Cabrera’nın kırmızı kart görmesiyle de sahada 10 kişi kaldı. Maçın skorunu ise uzatma dakikalarında Fermín’in şık golü belirledi: 0-2.

ŞAMPİYON BARCELONA, LAMINE YAMAL İLE GELECEĞE YÜRÜYOR

Barça, RCDE Stadyumu’nda aldığı bu galibiyetle şampiyonluk kupasını bir kez daha havaya kaldırırken, kulübün geleceği olarak görülen Lamine Yamal performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Genç yıldız, “marka golü”yle adeta yeni bir dönemin başladığını ilan etti. Teknik direktör Flick ve genç yetenek Yamal liderliğinde Barcelona, hem bugünü hem geleceği kazanmak için sahnede.