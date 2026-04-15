UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş mücadelesi 2 maçla başladı. Deplasmandaki ilk maçı 2-0 kazanan Atletico Madrid, Metropolitano Stadı'nda Barcelona'yı ağırladı. Sahadan 2-1 mağlup ayrılan Atletico adını yarı finale yazdırdı.

Barcelona'nın 18 yaşındaki yıldız futbolcusu Lamine Yamal, müsabakanın 4. dakikasında attığı golle genç yaşında Şampiyonlar Ligi tarihine geçti. Yamal, bu golle birlikte 2025-26 Şampiyonlar Ligi sezonunda 6 gol ve 4 asist kaydederek 10 gole katkı sağladı ve 18 yaş 275 gün ile bir Devler Ligi sezonunda söz konusu istatistiği yakalayan en genç oyuncu ünvanını aldı.

Yamal'ın sahip olduğu rekor daha önce Erling Haaland'a aitti. Norveçli golcü, 2019-20 sezonunda 19 yaş 212 günlükken bir Şampiyonlar Ligi sezonunda Salzburg ve Dortmund formaları altında 10 gol ve 1 asist üreterek 11 gollük katkı sağlamış ve çift haneli katkı ile zirveye yerleşmişti. Yamal aynı maçta Şampiyonlar Ligi kariyerindeki toplam gol katkısını da 20'ye (11 gol, 9 asist) çıkararak bu baraja ulaşan en genç oyuncu ünvanını da pekiştirdi.