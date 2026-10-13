UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak Barcelona, mücadele öncesinde İstanbul'a geldi. İspanyol devinin genç yıldızı Lamine Yamal'ın Türkiye

yolculuğunda ise bu kez yalnızca futbol değil, özel hayatı da gündeme geldi. Bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Ines Garcia da Yamal'a eşlik ederek İstanbul'a geldi.

İSTANBUL'DAN İLK KARELERİNİ PAYLAŞTILAR

Barcelona'nın 19 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal, İstanbul'a ayak basmasının ardından sosyal medya hesabından Türk bayrağı detayının yer aldığı bir şehir manzarası paylaştı. Genç futbolcunun paylaşımı, Galatasaray karşılaşması öncesinde takipçilerinin ilgisini çekti.

Yamal'ın sevgilisi Ines Garcia da İstanbul'dan paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Instagram hesabından uçak yolculuğuna ve İstanbul'a gelişlerine ilişkin bir kare yayımlayan Garcia, fotoğrafına “İstanbul'dayız” notunu düştü.

GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ ROMANTİK EŞLİK

Sahadaki performansıyla olduğu kadar özel hayatıyla da konuşulan Lamine Yamal, İstanbul seyahatinde sevgilisi Ines Garcia ile birlikte görüntü vermiş oldu. Çiftin paylaşımları, Şampiyonlar Ligi heyecanına magazin cephesinden de ayrı bir hareketlilik kattı.





Barcelona ile Galatasaray arasında oynanacak kritik mücadele öncesinde İstanbul'a gelen genç yıldızın, maç hazırlıkları sürerken sevgilisiyle yaptığı paylaşımlar da yakından takip edildi.