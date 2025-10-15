Henüz 18 yaşında olmasına rağmen, son yıllarda gösterdiği performans ile tüm otoriteler tarafından dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Fas asıllı İspanyol yıldız Lamine Yamal, İspanya'da yeni bir krize neden oldu.

Yetenekleri ve başarılı performansının yanı sıra yaşam tarzı ve karıştığı skandallar ile İspanya'da gündem olan Yamal'ın ailesi, Barcelona'da takım içi huzursuzluğa neden oldu.

BABASININ BİTMEK BİLMEYEN İSTEKLERİ OYUNCULARI KIZDIRDI

Barcelona, Yamal'ı elde tutmak ve motive etmek için bugüne kadar ailesi tarafından talep edilen özel jet, özel çalışanlar gibi çok sayıda arzuyu karşılarken, Yamal'ın babası Mounir Nasraoui'nin son isteği tartışmalara yol açtı.



İspanyol basınında yer verilen iddialara göre, baba Nasraoui geçtiğimiz aylarda kulübe giderek 'Raphinha yerine oğlunun Ballon d'Or kazanmasına yönelik iletişim yürütülmesini istedi ve bu istek kabul gördü.

Barcelona'nın son aylarda Yamal üzerinden yürüttüğü iletişim çalışmalarına rağmen ödülü PSG'nin Fransız yıldızı Ousmane Dembélé kazanırken, başta Raphinha olmak üzere Barcelona soyunma odasındaki bazı isimlerin Yamal'ın ailesinin isteklerinden rahatsız olduğu öne sürüldü.





