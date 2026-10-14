Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Barcelona arasında oynanan karşılaşma, İspanyol ekibinin 4-1'lik galibiyetiyle sona erdi. Maçın en dikkat çeken ismi Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal oldu. İspanyol futbolcu, takımının galibiyetinde iki asistle doğrudan rol oynadı ve performansıyla maça damga vurdu.

Karşılaşmanın ardından Yamal, 'Maçın Oyuncusu' ödülüne layık görüldü. Bu ödülü aldığı anlara ait fotoğrafı 60 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından paylaşan Yamal, gönderisine dikkat çekici bir not düştü. İspanyol yıldız, paylaşımında "Şimdi beni tanıyor mu?" ifadesini kullanarak bir de hayalet emojisi ekledi.

GALATASARAY TARAFTARININ TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Yamal'ın bu paylaşımı, Galatasaraylı taraftarlar arasında büyük tepki çekti. Sosyal medyada hızla yayılan gönderi, iki takım taraftarları arasında yeni bir tartışma konusu haline geldi. Yamal'ın bu hamlesi, maçtaki sportif üstünlüğünün ardından psikolojik bir mesaj olarak yorumlandı.

LEMINA NE DEMİŞTİ?

Yamal'ın bu paylaşımının arka planında, Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina'nın daha önce verdiği bir röportajdaki sözleri yer alıyor. Lemina'ya bir programda "Sane mi Yamal mı?" sorusu yöneltilmişti.

Lemina, bu soruya verdiği cevapta Lamine Yamal'ı tanımadığını belirterek, "Bir dakika! Lamine Yamal da kim? Ben sadece Sane'yi tanıyorum, Lamine Yamal diye birini tanımıyorum" demişti. Bu açıklama, futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırmış ve iki isim arasında bir gerilim oluşmasına neden olmuştu.