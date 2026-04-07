İngiliz ekibi Arsenal’de 10 yıldan fazla forma giyen Ramsey, Juventus, Nice, Cardiff ve Rangers’ta da oynadı. Geçen yılın sonunda forma giydiği Meksika ekibi Pumas’tan ayrılan Gallerli oyuncu o günden beri kulüpsüzdü.

Ramsey, Instagram’dan şöyle yazdı:

“Bu kararı vermek kolay olmadı. Galler formasını giymek ve orada birçok inanılmaz an yaşamak benim için ayrıcalıktı. Bu, birlikte oynadığım tüm teknik direktörlerin ve bana birçok konuda yardımcı olanların katkıları olmadan mümkün olmazdı.

Oynama şansına sahip olduğum tüm kulüplere, hayallerimi gerçekleştirmeme yardımcı olan tüm menajer ve personellere teşekkür ederim.”

Ramsey, Arsenal’le üç kez FA Cup şampiyonluğu, 2020’de Juventus’la Serie A şampiyonluğu, 2021’de Coppa Italia ve 2022’deyse Rangers’la İskoçya Kupası’nı kazandı.

‘LANETLİ ADAM’

Ramsey bir dönem lanetli futbolcu olarak tanımlanıyordu. Daha önce, Ramsey her gol attığında Usame bin Ladin, Steve Jobs, Paul Walker, Kaddafi, Whitney Houston gibi isimler ölmüştü. Galli orta saha oyuncusu "lanet" nedeniyle sık sık alay konusu oluyordu.