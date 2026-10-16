Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan pilavı kıvamında tutturmak her zaman kolay olmuyor. Özenle hazırlanan, suyu ve pirinci hassasça ölçülen pilavın lapa olması ise mutfaktaki en büyük kabuslardan biri olarak öne çıkıyor. Ancak tencereyi çöpe dökmeye ya da o haliyle servis etmeye kesinlikle gerek kalmıyor. Mutfak ustalarının yıllardır uyguladığı ve sır gibi sakladığı o son derece pratik yöntem sayesinde lapa olan pilavı dakikalar içinde tane tane yapmak mümkün hale geliyor.

TENCEREDEKİ FAZLA NEMİ SÜNGER GİBİ ÇEKİYOR

Pilavın lapa olmasının temel nedeni, pirinç tanelerinin bünyesine kapasitesinden fazla su çekmesi ve tencerede biriken yoğun buharın dışarı çıkamamasıdır. Tam bu noktada devreye giren mucizevi formül, tencere içindeki ekstra buharı ve ıslaklığı adeta bir sünger gibi emerek durumu tamamen tersine çeviriyor.

LAPA OLAN PİLAVI SAKIN ÇÖPE ATMAYIN

Pilavınızın lapa olduğunu fark ettiğiniz an tencerenin kapağını açıp üzerine 2 dilim bayat ekmek yerleştirip kapağı tekrar sıkıca kapatmanız yetiyor. Yaklaşık 10-12 dakikalık demlenme sürecinde ekmek tenceredeki tüm fazla nemi ve buharı çekerek hamurlaşan yapıyı tamamen kırıyor. Süre dolduğunda nemi emen ekmekleri tencereden çıkarıp pilavı bir çatal yardımıyla nazikçe havalandırdığınızda, tenceredeki pilavın tel tel ayrıldığına ve mükemmel kıvama kavuştuğuna şahit olacaksınız.