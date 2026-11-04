TRT 1'in yayınlanmaya hazırlanan Yörük Kızı dizisi, çekimler başlamadan kadro değişikliğiyle gündeme geldi.

Dizide "Alya" karakterini canlandıracağı açıklanan Lara Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla projeden ayrıldığını duyurdu.

Kararın kendisi dışında alındığını belirten Aslan, başka bir kadın oyuncunun kişisel talebi nedeniyle projeden çıkarıldığını iddia etti.

'BUNU KABUL ETMİYORUM'

Aslan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Büyük bir heyecanla kabul ettiğim Yörük Kızı projesinde, kişisel meselelerin profesyonel kararların önüne geçmesi sonucunda, benim dışımda alınan bir kararla artık yer almayacağımı paylaşmak isterim.

Bir oyuncunun emeğiyle kazandığı bir işin, başka bir kadın oyuncunun kişisel talebiyle elinden alınmasını kabul etmiyorum. Hiç kimsenin kişisel ilişkileri, bir başkasının çalışma hakkı üzerinde söz sahibi olmamalı.

"Kadın kadının yurdudur" demeyi seviyoruz. Bu sözün karşılığı, birbirimizin emeğine ve mesleki varlığına gösterdiğimiz saygıda olmalı. Dayanışmanın, kişisel meseleler söz konusu olduğunda da arkasında durabilmeliyiz.

Bu şekilde sona ermesini istemediğim bir yolculuğa veda ederken, yaşanan haksızlığı sessizce kabullenmek istemiyorum. Emeğime, mesleğime ve kendime duyduğum saygı bunu gerektiriyor.

İlk günden itibaren her şeye rağmen bana güvenen ve destek olan yapımcımız Mehmet Bozdağ'a, projede yer almama vesile olan ve beni aralarında görmek isteyen TRT ailesine ve yönetmenlerimize teşekkür ediyor; Yörük Kızı ekibine başarılar diliyorum."