Şarkıcı Atilla Taş'ın 34 yaşındaki kızı Sezen Taş'ın Mersin'de 14'üncü kattan düşerek hayatını kaybetmesinin ardından şarkıcı Lara, sosyal medya hesabından sitem dolu bir mesaj paylaştı.

Sanat camiasındaki bazı isimlerin yaşanan acı karşısında sessiz kalmasını eleştiren Lara, Atilla Taş'ın evlat acısı yaşadığını ve iki çocuğun annesiz kaldığını belirtti.

'BU ACIYA SAYGI DUYAMIYOR MUSUNUZ?'

Instagram hesabından paylaşım yapan Lara, meslektaşlarının günlük yaşamlarına ilişkin paylaşımlarına devam etmelerini eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Bir gün bir şey paylaşmasanız olmuyor mu? Bir gün yediğinizi, içtiğinizi, gezdiğinizi göstermeseniz olmuyor mu? Biraz olsun bu acıya saygı duyamıyor musunuz? Ne kadar acımasız, ne kadar vefasızsınız."

Bir babanın evlat acısı yaşadığına dikkat çeken şarkıcı, meslektaşlarına yaşanan olay karşısında duyarlılık göstermeleri çağrısında bulundu.

ATİLLA TAŞ'A BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Lara, paylaşımının sonunda Atilla Taş'a ve ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Şarkıcı, mesajında "Atilla, acını yüreğimde hissediyorum. Kızının mekanı cennet olsun. Sana ve ailene sabır diliyorum" ifadelerine yer verdi.