GKRY’nin Larnaka kentindeki havalimanında hareketli dakikalar yaşandı. İtalya’ya gitmek üzere sefere hazırlanan Wizz Air’e ait yolcu uçağında bomba bulunduğuna yönelik birden fazla ihbar geldi. İhbarların ardından uçak pist başından geri çevrilerek yeniden aprona alındı. Güvenlik önlemleri kapsamında uçaktaki yolcular tahliye edildi. POLİS UÇAKTA ARAMA YAPTI GKRY Ulaştırma, Haberleşme ve Bayındırlık Bakanı Evie Tsolaki, birden fazla kuruma uçakta bomba olduğuna ilişkin ihbar ulaştığını açıkladı. İhbarların değerlendirilmesinin ardından polis ekipleri uçakta kapsamlı arama gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde bomba ya da şüpheli herhangi bir unsura rastlanmadı. YOLCULAR YENİDEN UÇAĞA ALINDI Aramanın tamamlanmasının ardından güvenlik açısından herhangi bir tehdidin bulunmadığının değerlendirilmesi üzerine yolcular tekrar uçağa alındı. Larnaka’dan Roma’ya gerçekleştirilmesi planlanan Wizz Air seferinin gecikmeli olarak yapılmasına izin verildi. Bomba ihbarı nedeniyle Larnaka Havalimanı’ndaki bazı uçuşlarda kısa süreli aksamalar yaşandı. Seferlerin gecikmeli şekilde yeniden gerçekleştirilmeye başlandığı belirtildi.

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