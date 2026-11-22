ABD'nin Nevada eyaletindeki Las Vegas kentinde yer alan 6,2 kilometre uzunluğundaki cadde pistinde 50 tur üzerinden koşulan sezonun 21. yarışı, yüksek temposu ve geçişleriyle motor sporları tutkunlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Yarış boyunca liderliğin tam 35 kez el değiştirdiği mücadelede 1 saat 27 dakika 39.624 saniyelik derecesiyle rakiplerini geride bırakan Max Verstappen, podyumun zirvesine çıktı. Hollandalı pilot bu sonuçla sezonun 4., kariyerinin ise 75. yarış galibiyetini hanesine yazdırdı.

Las Vegas'ta podyumun diğer iki basamağını ise McLaren pilotları paylaştı. Büyük Britanyalı sürücü Lando Norris, lider Verstappen'in yalnızca 0.639 saniye gerisinde ikinci sırayı alırken; Avustralyalı takım arkadaşı Oscar Piastri ise 1.529 saniye farkla yarışı üçüncü sırada noktaladı.

SIRADAKİ DURAK KATAR

Formula 1'de şampiyonluk düğümü Las Vegas öncesinde çözülmüştü. Mercedes'in İtalyan yıldızı Kimi Antonelli, 1 Kasım'da koşulan Meksika Grand Prix'sini üçüncü sırada bitirerek pilotlar klasmanında şampiyonluğunu ilan etmişti. Alman üretici Mercedes de Brezilya Grand Prix'sinin ardından takımlar klasmanında zirveyi garantilemişti.

Şampiyonada sezonun 22. etabı olan Katar Grand Prix'si, 29 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek.

İŞTE PİLOTLAR VE TAKIMLAR SIRALAMASI

Sezonun 21. yarışının tamamlanmasının ardından pilotlar ve markalar klasmanında ilk 5 sıra şu şekilde oluştu:

Pilotlar

1. Kimi Antonelli (İtalya): 402 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 304

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 267

4. George Russell (Büyük Britanya): 264

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 264

Takımlar

1. Mercedes: 666 puan

2. Ferrari: 517

3. Red Bull: 440

4. McLaren: 431

5. Racing Bulls: 114