Uşak’tan İstanbul’a gitmekte olan TIR, lastiğinin patlaması sonucu yandı. Kısa sürede alev topuna dönen dorsede çıkan yangın için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren yoğun çabaları sonucunda yangın söndürüldü.
Olay nedeniyle Kütahya-Eskişehir karayolunun trafiğe kapanması sonucu uzun araç kuyrukları oluştu. Yangının kontrol altına alınmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.
Şoför Ferdi Gürpınar, yangının başladığı anı şu şekilde aktardı: “İleride lastik patladı. Yangını söndürmek için durdum, su döktüm, yangın tüpüyle müdahale ettim. Araç bir anda alev aldı, sonra da çekiciyi ayırarak dışarı çıktım. TIR’da iplik vardı.”
Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, TIR’da maddi hasar meydana geldi.