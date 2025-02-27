İzmir’e bağlı Urla ilçesi yakınlarından bindikleri sekiz metrelik lastik bot ile Yunan adalarına geçmeye çalışan ve aralarında üç çocuğun bulunduğu 46 göçmen botun motorunun arızalanması üzerine açık denize sürüklendi.
Geçmenler telefon ile acil yardım hattından yardım istedi. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-35) tarafından lastik bot içerisindeki 46 düzensiz göçmen kurtarılarak Urla Limanı’na getirildi.
Göçmenler ifadeleri alındıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.