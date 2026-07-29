Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte bakım ve parça maliyetlerindeki farklılıklar da öne çıkmaya başladı. Son dönemde lastik yenileme zamanı gelen sürücüler, geleneksel içten yanmalı araçlara kıyasla çok daha yüksek fiyatlarla karşılaşıyor. Uzmanlar, bu fiyat farkının arkasında bir pazarlama stratejisinin değil, doğrudan mühendislik ve malzeme gereksinimlerinin yattığına dikkat çekiyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ LASTİKLERİ NEDEN DAHA PAHALIYA ÜRETİLİYOR?

Fiyat artışındaki en temel etkenlerin başında araçların ağırlığı geliyor. Elektrikli otomobillerde yer alan batarya paketleri, aracın toplam kütlesini ciddi oranda artırarak benzer segmentteki benzinli veya dizel araçlara kıyasla yüzlerce kilogramlık ek yük oluşturuyor. Bu ağır kütleyi güvenle taşımak amacıyla lastiklerin ana iskeletini oluşturan karkas yapısı güçlendiriliyor. Daha dayanıklı malzeme kullanımı ve özel katman mimarisi üretim maliyetlerini doğrudan yükseltiyor.

ANLIK TORK VE MENZİL HESABI FİYATLARI NASIL ETKİLEDİ?

Elektrik motorlarının ilk hareket anından itibaren sunduğu maksimum tork gücü, özellikle kalkışlarda lastikler üzerinde yüksek bir baskı oluşturuyor. Üreticiler bu hızlı aşınmayı önlemek ve yol tutuşunu korumak adına özel kauçuk karışımları ve mukavemeti yüksek sırt desenleri geliştirmek zorunda kalıyor.

Aynı zamanda aracın tek şarjla katettiği mesafeyi artırmak amacıyla düşük yuvarlanma direncine sahip özel materyaller tercih ediliyor. Tüm bu Ar-Ge çalışmaları, yüksek taşıma kapasitesi ve sessiz sürüş teknolojileri birleştiğinde lastik değişim maliyetleri standart araçların oldukça üzerine çıkıyor.