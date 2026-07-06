Continental tarafından cumartesi günü yapılan açıklamada, ContiTech biriminin satışı için özel sermaye şirketi Lone Star Funds ile resmi sözleşmenin imzalandığı bildirildi.

Anlaşma kapsamında, önümüzdeki yıllarda şirketin performansına bağlı olarak 250 milyon euroya kadar ek bir ödemenin yapılması da öngörülüyor. Alman üretici, gerekli mutabakatların ve düzeltmelerin ardından bu satıştan net 3,1 milyar euro civarında bir nakit girişi beklediğini duyurdu.

LASTİK ÜRETİMİ ARTIRILACAK

Continental, bu stratejik elden çıkarma hamlesinin, şirketin gelecekte ana odak noktası olan lastik üretimine ve temel faaliyet alanlarına yoğunlaşmasına olanak tanıyacağını belirtti. Satış işleminin başarıyla tamamlanmasının ardından, elde edilen gelirden hissedarlara yaklaşık 2,5 billion avro (2,5 milyar avro) temettü dağıtılması planlanıyor.

Şirket yetkilileri, bu dev satınalma işleminin mevcut mali yıl öngörüleri üzerindeki etkilerini değerlendirdiklerini aktarırken; şirketin lokomotifi konumundaki lastik işine yönelik finansal beklentilerin ve tahminlerin bu durumdan etkilenmeyeceğinin altını çizdi.

DÜNYA GENELİNDE KÜÇÜLMEYE GİTTİ 3 BİN ÇALIŞANIN İŞİNE SON VERDİ

Continental, daha önce yaptığı planlamalarda ContiTech bünyesinde 2028 yılından itibaren yıllık 150 milyon avro tasarruf sağlamayı hedeflediğini açıklamıştı.

Son dönemde ciddi pazar baskısı altında olan ve küçülmeye giden operasyonel birim, geçtiğimiz mayıs ayında 1.600’ü Almanya’da olmak üzere dünya genelinde toplam 3.000 çalışanının işine son vermişti. Continental, ContiTech biriminin Lone Star Funds’a devir işlemlerinin 2026 yılının sonuna kadar tamamen bitirilmesini öngörüyor.