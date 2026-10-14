Sakarya'nın Arifiye ilçesinde faaliyet gösteren dev lastik fabrikasında sabaha karşı saat 05.00 sıralarında yürekleri dağlayan bir iş kazası meydana geldi. Fabrikanın gece vardiyasında görev yapan 33 yaşındaki Erkan Kundo, üretim hattındaki mekanik bir arızayı gidermek için harekete geçti. ARIZAYA MÜDAHALE EDERKEN MAKİNEYE SIKIŞTI Arızayı gidermeye çalıştığı esnada başı makineye sıkışan Kundo'yu gören mesai arkadaşları durumu büyük bir panikle sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese hızla sevk edilen acil sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, talihsiz işçinin kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Erkan Kundo’nun cansız bedeni, olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının detaylı çalışmasının ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. FABRİKADA ÜRETİME ARA VERİLDİ, VARDİYA İPTAL EDİLDİ Meydana gelen feci kazanın ardından idare kararıyla fabrikadaki üretime geçici olarak ara verildi. Gece vardiyasında çalışan mesai arkadaşlarına saat 07.00 sıralarında fabrika çıkışı verilirken, 08.00-16.00 saatleri arasındaki gündüz vardiyasına gelecek işçilere bilgilendirme mesajı gönderildi. Mesajda servislerin çalışmayacağı ve sabah vardiyasının yapılmayacağı ifade edildi. Polis ve çalışma müfettişlerinin feci kazayla ilgili başlattığı geniş çaplı tahkikat sürüyor.

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