Yeni lastik satın alan sürücüler, lastiklerin yan tarafında bulunan sarı ve kırmızı noktaları çoğu zaman sıradan boya lekeleri sanıyor. Oysa bu küçük işaretler, lastiğin janta doğru şekilde takılmasına yardımcı oluyor. Üstelik iki rengin gösterdiği noktalar ve montaj sırasında üstlendikleri görev birbirinden farklı.

SARI NOKTA LASTİĞİN EN HAFİF YERİNİ GÖSTERİYOR

Lastik yanağındaki sarı nokta, lastiğin çevresi boyunca ağırlığın en düşük olduğu bölgeyi belirtiyor. Yokohama'nın montaj açıklamalarına göre bu işaretin, jant üzerindeki hava supabının bulunduğu noktaya denk getirilmesi gerekiyor.

Jantta supabın bulunduğu bölüm genellikle en ağır nokta olarak kabul ediliyor. Lastiğin en hafif kısmı bu bölgeyle eşleştirildiğinde ağırlık dağılımından kaynaklanan dengesizlik azaltılabiliyor. Böylece tekerleğin balans ayarı için uygun bir başlangıç sağlanıyor.

KIRMIZI NOKTA İSE FARKLI BİR GÖREV ÜSTLENİYOR

Lastiklerdeki kırmızı nokta, sarı işaretten farklı olarak ağırlık dağılımını göstermiyor. Bu işaret, lastik yük altında dönerken ortaya çıkan radyal kuvvet değişiminin en yüksek olduğu bölgeyi belirtiyor.

Jant üzerinde de salgının en düşük olduğu noktayı gösteren bir işaret bulunabiliyor. Böyle bir işaret varsa kırmızı nokta, jantın bu bölümüyle hizalanıyor. Bu eşleştirme, lastik ile jantın dönüş sırasındaki uyumunu iyileştirmeyi amaçlıyor.

HER JANTTA İŞARET BULUNMUYOR

Jantta salgının en düşük noktasını gösteren bir işaret yoksa montaj sırasında sarı nokta ile supap hizalaması tercih edilebiliyor. Bu nedenle lastik üzerindeki renkli noktaların hangi amaçla kullanıldığını bilmek, montaj işlemi açısından önem taşıyor.

Öte yandan bu işaretlerin doğru hizalanması, balans ayarının yapılmasına gerek olmadığı anlamına gelmiyor. Lastik janta takıldıktan sonra tekerleğin balans kontrolünün de yapılması gerekiyor.