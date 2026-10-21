Yeni lastiklerin sırtı boyunca uzanan kırmızı, sarı, mavi veya yeşil gibi renkli şeritler, sürücülerin çoğunun dikkatini çekmeyebiliyor. Bu işaretlemeler, lastiklerin kullanımından çok üretim ve lojistik süreçlerinde kolaylık sağlamak amacıyla kullanılıyor.

Totalcar'ın aktardığı bilgilere göre renkli çizgiler, üreticilerin ve depo çalışanlarının lastikleri hızlı bir şekilde tanımasına yardımcı oluyor. Özellikle çok sayıda lastiğin üst üste istiflendiği depolarda, her bir ürünü tek tek incelemek yerine renkli işaretlemelerden yararlanılabiliyor.

ÜRETİM VE NAKLİYE SÜRECİNDE KOLAYLIK SAĞLIYOR

Lastik üretiminde farklı modellerin, ölçülerin ve özelliklerin birbirinden ayrılması gerekiyor. Renkli şeritler de üretim hattında, depolarda ve nakliye sırasında ürünlerin doğru şekilde sınıflandırılmasına katkı sağlıyor.

Üreticiler, aynı marka altında farklı pazarlar için değişik özelliklere sahip lastikler üretebiliyor. Bu ürünlerin birbirine karıştırılmaması, doğru lastiklerin doğru pazarlara gönderilmesi açısından önem taşıyor. Renkli işaretlemeler, çalışanların bu ayrımı daha kısa sürede yapmasına yardımcı oluyor.

RENKLİ ŞERİTLER LASTİĞİN PERFORMANSINI ETKİLİYOR MU?

Lastiklerin üzerindeki renkli çizgiler, sürücüler açısından genellikle teknik bir özellik veya performans göstergesi anlamına gelmiyor. Bu işaretler, lastiğin yol tutuşu, fren mesafesi ya da yakıt tüketimi hakkında doğrudan bilgi vermiyor.

Dolayısıyla lastik satın alırken yalnızca şeritlerin rengine bakarak seçim yapmak doğru değil. Lastiğin ölçüleri, üretim tarihi, yük ve hız endeksi gibi teknik bilgilerin dikkate alınması gerekiyor.

RENKLİ ÇİZGİLER LASTİĞİN YENİ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR

Renkli şeritlerin tüketiciler açısından dikkat çeken bir başka yönü de lastiğin sırt kısmında bulunmaları. Bu çizgiler, lastik kullanıldıkça sırt yüzeyindeki aşınmaya bağlı olarak silinebiliyor. Ancak şeritlerin hâlâ görünür olması, tek başına lastiğin kesinlikle kullanılmadığını kanıtlamıyor. Çizgiler lastik sırtındaki olukların içine kadar uzanabildiği için bazı bölümleri aşınmadan kalabiliyor.

Bu nedenle ikinci el veya yeni lastik alırken yalnızca renkli şeritlere güvenmek yerine lastiğin genel durumunu ve teknik bilgilerini kontrol etmek gerekiyor.