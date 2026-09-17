Coromandel Yarımadası'ndaki Puketui Vadisi'nde yer alan bir hektarlık arazi üzerine kurulan Te Timatanga (Başlangıç) isimli konut, mimarlık literatüründe "Earthship" (Dünya Gemisi) olarak bilinen sürdürülebilir yapı modeline göre tasarlandı. Proje; dış altyapı ağlarına bağımlılığı en aza indirerek ısıtma, enerji ve su ihtiyacını kendi bünyesinde çözmeyi başardı.

1100 ATIK LASTİK YALITIM VE TAŞIYICI DUVAR OLDU

Çöpe atılmak üzere nakledilen 1.100 adet hurda araç lastiği altı aylık bir süreçte toplandı. Araziden çıkarılan kil ile doldurulup sıkıştırılan lastikler, yapının ana taşıyıcı ve yalıtım duvarlarını oluşturdu. Yüksek termal kütleye sahip olan bu duvarlar, gün boyunca güneşten gelen ısıyı emip gece saatlerinde içeriye salarak iç mekan sıcaklığını yıl boyunca dengede tutuyor.

Evin yapımında öne çıkan diğer geri dönüştürülmüş malzemeler ve kullanım alanları şöyle:

Taban döşemesinin altına midye kabukları serilerek, doğal ısı yalıtım katmanı oluşturuldu.

Kesilerek killi sıva duvarlara entegre edilen atık cam şişelerle içeriye doğal renkli ışık girişi sağlandı.

Artakalan kil tuğlalar kırılarak saman ve kil karışımlı iç mekan sıvasının harcına katıldı.

240 METREKARELİK KULLANIM ALANINA SAHİP

Yaklaşık 240 metrekare kullanım alanına sahip olan dört yatak odalı konut, doğal bir yamaca yaslanacak şekilde konumlandırıldı. Ön cephede yer alan geniş cam yüzeyler ve sera alanı, pasif güneş enerjisinden maksimum verim alınmasını sağlıyor.

Konutun öne çıkan teknik sistemleri ve performans detayları:

Çatıdaki güneş panelleri sayesinde ev, tükettiğinden daha fazla elektrik üreterek fazla enerjiyi şebekeye aktarıyor.

Yağmur suyu toplama ve dahili filtreleme sistemiyle kullanılan su, sera alanındaki bitkilerden geçirilerek arıtılıyor ve yeniden kullanılıyor.

Ön cephedeki sera atriumu, yılın her mevsiminde gıda yetiştirilmesine olanak tanıyor.

100'DEN FAZLA GÖNÜLLÜ KATILDI

Yeni Zelanda Yapı Kanunu'na uygun olarak mühendis ve mimarlar denetiminde projelendirilen evin yapımında uluslararası atölyeler düzenlendi. Çalışmalara farklı ülkelerden 100’den fazla gönüllü katılarak uygulamalı alternatif inşaat eğitimi aldı.

Earthship New Zealand verilerine göre ana inşaat süreci bir yıldan kısa sürede tamamlanan yapı, doğa tabanlı kentsel tasarım araştırmalarında kendi kendine yetebilen konut örnekleri arasında gösteriliyor.