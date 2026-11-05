Türkiye’de sanayi sektöründeki şirketlerin mali sıkıntıları konkordato başvurularına yansımayı sürdürüyor. Son olarak İzmir’de faaliyet gösteren İzmir Çelik Sanayi AŞ ve İzçe Dış Ticaret AŞ, mali durumlarının yeniden yapılandırılması amacıyla mahkemeye başvurdu.

Bornova’da hurda ve çelik ticareti alanında faaliyet gösteren İzmir Çelik Sanayi, 1997 yılında Mahmut Temurtaş ve Ramazan Temurtaş tarafından kuruldu. Yaklaşık 29 yıllık geçmişe sahip şirket; otomotiv yan sanayisi, yedek parça, ağır makine üretimi, savunma, tarım ve beyaz eşya sektörlerine hizmet verdi.

AVRUPA'DAN LATİN AMERİKA'YA İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİYORDU

Şirket, Türkiye’deki faaliyetlerinin yanı sıra Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Latin Amerika başta olmak üzere farklı bölgelere ihracat yaptı. Geniş bir ihracat ağına sahip olan firmanın konkordato başvurusu dikkat çekti.

ŞİRKET DEVRİNDEN BİR AY SONRA BAŞVURU

Konkordato başvurusunda bulunan şirketlerin, Temurtaş ailesi tarafından Caner Bolat’a devredilmesinden yaklaşık bir ay sonra mahkemeye başvurması da gündeme geldi.

İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, İzmir Çelik Sanayi AŞ ve İzçe Dış Ticaret AŞ hakkında 2 Kasım 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Bu süre boyunca şirketlerin mali durumları mahkeme gözetiminde incelenecek.

KONKORDATO İFLAS ANLAMINA GELMİYOR

Konkordato kapsamında verilen geçici mühlet kararı, şirketlerin iflas ettiği anlamına gelmiyor. Süreç, borçların yeniden yapılandırılması ve şirketlerin mali durumlarının değerlendirilmesini amaçlıyor.

Üç aylık geçici mühlet boyunca şirketlerin mali yapısına ilişkin incelemeler sürdürülecek. Sürecin sonunda mahkemenin değerlendirmesi doğrultusunda karar verilecek.