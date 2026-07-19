Yerleşimin geçmişi Orta Çağ'a kadar uzanıyor. İlk yazılı kayıtları 11. yüzyıla dayanan köy, yüzyıllar boyunca depremler, savaşlar ve doğal afetlere rağmen varlığını korudu. Dar sokakları ve volkanik taştan yapılan evleri bugün de kullanılmaya devam ediyor.

VOLKANLARIN OLUŞTURDUĞU KAYALIĞIN ÜZERİNDE YAŞIYORLAR

Köyün bulunduğu bazalt kayalık, yaklaşık 217 bin ve 192 bin yıl önce meydana gelen iki ayrı lav akıntısının zamanla soğuyup sertleşmesiyle oluştu. Daha sonra Fluvià ve Toronell nehirlerinin binlerce yıl süren aşındırıcı etkisi, kayalığı bugünkü dik uçurum görünümüne kavuşturdu.

Evlerin büyük bölümü volkanik bazalt taşından inşa edildi. Köyün en dikkat çeken noktalarından biri ise uçurumun en ucunda bulunan seyir alanı. Buradan hem nehir vadisi hem de çevredeki volkanik arazi panoramik olarak görülebiliyor.

BUGÜN HÂLÂ YAŞAM DEVAM EDİYOR

Castellfollit de la Roca günümüzde de yerleşim yeri olmayı sürdürüyor. Yaklaşık 1 kilometrekareden daha küçük bir alana sahip olan köy, bölgenin en dikkat çeken turistik noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Ziyaretçiler, uçurumun kenarındaki evleri, Orta Çağ'dan kalma dar sokakları ve çevresindeki volkanik doğa parkını görmek için yıl boyunca bölgeye geliyor.