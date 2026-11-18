Mutfak lavabolarında biriken su ve oluşan tıkanıklıklar için kimyasal açıcılar yerine plastik su şişesiyle uygulanan mekanik basınç yöntemi gündemde. Tesisat uzmanları, sosyal medyada da sıkça paylaşılan bu tekniğin işleyişini, hangi durumlarda sonuç verdiğini ve dikkat edilmesi gereken güvenlik kurallarını açıkladı.

HİDROLİK BASINÇ PRENSİBİYLE ÇALIŞIYOR

Uzmanlar, bu yöntemi 'küçük bir hidrolik pompa' olarak tanımlıyor. Klasik lavabo pompalarında havanın yarattığı itme kuvvetinin yerini bu teknikte su alıyor.

Uygulama için 500 ml ile 1,5 litre kapasiteli, esnek bir plastik şişenin ağzına kadar suyla doldurulması gerekiyor. Kapağı çıkarılan şişe gider deliğinin üzerinde ters çevrilerek ağzı gidere tam oturacak şekilde bastırılıyor ve iki elle ani, sert bir hareketle sıkılıyor.

Boru içine hızla itilen suyun oluşturduğu basınç, giderin hemen arkasında veya sifonda biriken yağ, sabun ve yemek artığı kaynaklı küçük tıkanıklıkları yerinden oynatıyor. İşlemin en fazla 30 saniye sürdürülmesi ve iki ya da üç kez tekrarlanması öneriliyor.

ETKİLİ OLDUĞU VE OLMADIĞI DURUMLAR AÇIKLANDI

Tesisatçılara göre su şişesi yöntemi, yalnızca suyun yavaş aktığı hafif tıkanıklıklarda ve gidere yakın engellerde sonuç veriyor. Basıncın dağılmaması için uygulama sırasında lavabonun taşma deliğinin ve varsa ikinci lavabo gözünün ıslak bir bez ya da süngerle kapatılması gerekiyor.

Buna karşın suyun tamamen durduğu, tıkanıklığın sifonun ilerisindeki ana borularda yer aldığı veya evdeki birden fazla giderin etkilendiği durumlarda bu yöntem işe yaramıyor.

KİMYASALLARIN ARDINDAN UYGULAMA YAPILMAMALI

Profesyoneller, bu tekniğin kimyasal lavabo açıcı kullanıldıktan hemen sonra kesinlikle denenmemesi gerektiği konusunda uyardı. Oluşacak basıncın aşındırıcı kimyasalları dışarı sıçratabileceği belirtilirken, uygulama sırasında eldiven ve koruyucu gözlük kullanılması, sıçrama durumunda ise işlemin derhal sonlandırılması tavsiye ediliyor.

SONUÇ ALINMAZSA NE YAPILMALI?

İki veya üç denemeye rağmen su akışı düzelmezse işleme devam edilmemesi gerekiyor. Bu aşamada sifonun altına bir kova yerleştirilerek sökülüp temizlenmesi veya tıkanıklık derindeyse tesisat sustası kullanılması öneriliyor. Birden fazla giderde sorun yaşanması halinde ise profesyonel tesisatçı desteği alınması gerekiyor.

Uzmanlar, tıkanıklıkları önlemek için atık yağların çöpe atılmasını, gider süzgeci kullanılmasını ve lavabonun düzenli olarak sıcak suyla durulanmasını tavsiye ediyor.