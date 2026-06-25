Mutfakta veya banyoda yavaş akan, su biriktiren ve etrafa kötü kokular yayan bir lavabo kadar can sıkıcı az şey vardır. Genelde ilk çözüm olarak marketlerdeki kimyasal lavabo açıcılara koşarız. Ancak bu ağır kimyasallar hem soluduğumuz havayı zehirliyor hem de yüksek ısı reaksiyonu nedeniyle plastik tesisat borularını eritip başımıza daha büyük masraflar açabiliyor.

Neyse ki pahalı ve tehlikeli kimyasallara hiç ihtiyacınız yok! Tesisatçıların sır gibi sakladığı, tamamen doğal ve evdeki malzemelerle lavabonuzu ilk günkü haline getirecek o yöntemleri derledik.

TEMİZLİK DÜNYASININ MUHTEŞEM İKLİSİ

Hafif ve orta dereceli tıkanıklıkların yanı sıra lavabodan gelen o kötü kokuları yok etmek için bu yöntem tam bir cankurtaran. Asit ve baz tepkimesi, boruların çeperindeki tüm kiri söküp atıyor.

Lavabo giderine 1 su bardağı karbonat dökün. Hemen ardından üzerine 1 su bardağı beyaz sirke ilave edin. Giderde bir köpürme başlayacaktır; bu esnada deliği bir kapakla kapatıp 15-20 dakika bekleyin. Süre dolduğunda bir çaydanlık dolusu kaynar suyu gidere boşaltarak tüm kiri uğurlayın.

DONMUŞ YAĞLARIN DÜŞMANI

Özellikle mutfak lavaboları, tabaklardan sızan yemek yağları yüzünden tıkanır. Bu donmuş yağ tabakasını çözmek için tuzun aşındırıcı gücünden yararlanabilirsiniz.

Yarım su bardağı kalın tuz (kaya tuzu en iyi sonucu verir) ile yarım su bardağı karbonatı karıştırıp gidere dökün. Malzemelerin boruya iyice nüfuz etmesi için birkaç dakika bekleyin. Son olarak üzerine bolca kaynar su dökün. Tuz ve sıcak su birleştiğinde, borudaki donmuş yağlar adeta eriyip gidecektir.

KARBONATSIZ DOĞAL ÇÖZÜM

Evde karbonat kalmadıysa üzülmeyin. Sirke ve tuzun asidik birleşimi de en az karbonat kadar etkilidir.

Yarım su bardağı tuzu doğrudan gidere dökün. Bir cezvede ısıttığınız 1 su bardağı sirkeyi yavaşça tuzun üzerine boşaltın. Karışımı boruların içinde yaklaşık 30 dakika bekletin. Son adımda bol kaynar su ile durulama yapın.

EN BASİT ÇÖZÜM

Bazen lavabonun yavaşlamasının sebebi büyük bir tıkanıklık değil, borunun çeperine yapışmış basit sabun ve diş macunu artıklarıdır.

Büyük bir çaydanlıkta suyu fokurdayana kadar kaynatın. Suyu doğrudan ve dik bir açıyla, etrafa sıçratmadan yavaş yavaş gidere dökün. Bu işlemi haftada bir kez rutin olarak tekrarlarsanız, lavabonuzun tıkanmasını baştan önlemiş olursunuz.

TESİSATINIZI KORUMAK İÇİN DİKKAT EDİN

Plastik Boru Uyarısı: Eğer evinizin tesisat boruları eskiyse veya kalitesiz plastik malzemeden yapıldıysa, aşırı kaynar su boru ek yerlerine zarar verebilir. Suyu kaynattıktan sonra 1-2 dakika ilk sıcaklığının geçmesini beklemek daha güvenlidir.

Pompa Desteği: Doğal karışımları gidere döktükten sonra basit bir lavabo pompası ile birkaç kez pompalama yapmak, gevşeyen pisliklerin yerinden sökülmesini ciddi şekilde hızlandırır.