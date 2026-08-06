Günlük yaşamda banyo ve mutfak lavabolarında sıklıkla karşılaşılan ancak pek çok kişi tarafından estetik bir ayrıntı ya da üretim hatası olarak değerlendirilen ikinci deliğin temel işlevi netleşti. Tesisat uzmanları, lavaboların üst haznesinde yer alan bu özel halkanın "taşma deliği" olarak adlandırıldığını ve evlerde meydana gelebilecek olası su baskınlarını önlemede hayati bir rol üstlendiğini ifade ediyor.

Ana giderin tıkandığı veya musluğun açık unutulduğu durumlarda devreye giren bu ikincil sistem, suyun belirli bir seviyeyi aşmasını engelleyerek doğrudan kanalizasyona tahliye edilmesini sağlıyor. Böylece lavabo kenarlarından sızabilecek suyun zeminlere, banyo mobilyalarına ve alt komşulara zarar verme riski ortadan kaldırılıyor.

TAŞMA DELİĞİ SUYUN AKIŞ HIZINI NASIL ETKİLİYOR?

Taşma sisteminin bilinen tek işlevi evi su baskınlarına karşı korumakla sınırlı kalmıyor. Tamamen suyla dolan bir lavabonun boşalma sürecinde sistem içerisine ek hava girmesine imkan tanıyan bu delik, gider borusunda güçlü bir vakum oluşmasını engelliyor.

Tahliye borusuna hava akışının sağlanması sayesinde suyun çok daha düzenli, sessiz ve hızlı bir şekilde giderden akması mümkün kılınıyor. Bu durum modern lavaboların suyu eski modellere kıyasla çok daha verimli ve sarsıntısız bir şekilde boşaltmasına yardımcı oluyor.

NEDEN DEKORATİF KAPAKLARLA KAPATILMAMALI?

Görsel kaygılar veya estetik tercihler nedeniyle bazı kullanıcıların bu deliği tıkaç veya bant benzeri malzemelerle kapattığı gözlemleniyor. Ancak uzmanlar, taşma kanalının tıkanması veya kapatılması durumunda sistemin güvenlik işlevini tamamen yitireceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Kanalın kapalı olduğu senaryolarda olası bir unutkanlık ya da tıkanıklık anında su doğrudan lavabo kenarlarından taşarak oda içerisine yayılıyor. Bu durum zemin kaplamalarında kalıcı hasara yol açmanın yanı sıra binanın tesisat altyapısına da ciddi zararlar verebiliyor.

KÖTÜ KOKULAR NASIL ÖNLENİR VE TEMİZLİK NASIL YAPILMALI?

Taşma kanalından sürekli su akışı gerçekleşmediği için zamanla bu bölgede sabun artıkları, diş macunu kalıntıları, kozmetik ürünler ve kirden kaynaklı bakteriler birikebiliyor. Bu birikintiler zaman içerisinde banyoda kaynağı belirlenemeyen hoş olmayan kokuların ortaya çıkmasına neden oluyor.

Uzmanlar, bu kokuların önüne geçebilmek adına taşma haznesinin birkaç ayda bir sıcak su ve hafif deterjanlarla yıkanmasını öneriyor. İnce bir temizleme fırçası yardımıyla iç kanalın arındırılması ve ardından bol suyla durulanması, hijyenin korunması açısından yeterli görülüyor.

HER LAVABODA TAŞMA DELİĞİ BULUNUYOR MU?

Piyasadaki standart lavaboların büyük çoğunluğunda taşma emniyeti bulunurken, özel tasarım ve minimalist hatlara sahip bazı modern modellerde bu delik yer almıyor. Özellikle misafir banyoları ve dekoratif amaçlı üretilen çanak lavabolarda estetik görünüm kaygısıyla bu kanala yer verilmeyebiliyor.

Taşma deliği bulunmayan lavaboları tercih eden kullanıcıların, su baskını riskine karşı musluk kullanımında çok daha dikkatli olmaları gerekiyor. Bu tür modellerde giderin tıkanması halinde suyun doğrudan dışarı taşacağı unutulmamalıdır.