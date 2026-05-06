Uzmanlara göre tebeşirin gözenekli yapısı havadaki nemi emebiliyor. Bu nedenle lavabonun altı gibi kapalı ve hava almayan alanlarda oluşan rutubetin azaltılmasına katkı sağlayabileceği ifade ediliyor. Özellikle temizlik malzemeleri, süngerler ve su borularının bulunduğu dolaplarda zamanla oluşan ağır kokuların da bu yöntemle hafifleyebildiği aktarılıyor.

BİRKAÇ PARÇA TEBEŞİR YETERLİ OLUYOR

Ev düzeniyle ilgili paylaşımlar yapan birçok kişi, dolap köşelerine bırakılan birkaç beyaz tebeşirin kısa sürede fark oluşturduğunu söylüyor. Bazı kullanıcılar özellikle yağışlı dönemlerde veya eski evlerde bu yöntemin daha etkili olduğunu belirtiyor.

Uzmanlar ise tebeşirin belirli aralıklarla değiştirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Nem çeken tebeşir zamanla yumuşayabildiği için birkaç haftada bir yenilenmesi öneriliyor. Ayrıca tebeşirin doğrudan suyla temas etmeyen kuru noktalara yerleştirilmesi tavsiye ediliyor.

SADECE KÖTÜ KOKU İÇİN KULLANILMIYOR

Tebeşirin yalnızca dolap kokularını azaltmak için değil, farklı amaçlarla da kullanıldığı belirtiliyor. Bazı kişiler takım çantalarında oluşan nemi azaltmak için tebeşir kullanırken, bazıları ise gümüş takıların kararmasını yavaşlatmak amacıyla çekmecelere küçük parçalar bırakıyor.

Uzmanlara göre yöntem tamamen mucizevi bir çözüm olmasa da küçük ve kapalı alanlarda oluşan nemi azaltmak için pratik alternatiflerden biri olarak görülüyor.