Uygulama için önce lavabo giderine 3-4 yemek kaşığı karbonat dökülüyor. Ardından üzerine yarım su bardağı beyaz sirke ekleniyor. Karışım köpürmeye başladıktan sonra yaklaşık 10-15 dakika bekleniyor ve son olarak gider bol miktarda sıcak suyla durulanıyor.

KALINTILARIN BİRİKMESİNİ YAVAŞLATIYOR

Uzmanlara göre karbonat ve sirke karışımı, gider borularında zamanla oluşan hafif yağ ve sabun kalıntılarının temizlenmesine yardımcı olabiliyor. Düzenli uygulandığında suyun daha rahat akmasını desteklediği ve kötü kokuların oluşmasını azaltabildiği ifade ediliyor.

Ancak bu yöntemin yalnızca hafif birikintiler için uygun olduğu belirtiliyor. Tamamen tıkanmış giderlerde profesyonel müdahale gerekebileceği vurgulanıyor.

KAYNAR SU KULLANILMAMASI ÖNERİLİYOR

Temizlik uzmanları, özellikle PVC boru kullanılan evlerde kaynar su yerine sıcak musluk suyu kullanılmasını tavsiye ediyor. Aşırı sıcak suyun bazı boru bağlantılarında zamanla deformasyona yol açabileceği belirtiliyor.

Ayrıca lavaboya kızartma yağı, kahve telvesi ve büyük yiyecek parçalarının dökülmemesi, giderlerin uzun süre sorunsuz kullanılmasına yardımcı olan en önemli önlemler arasında gösteriliyor.