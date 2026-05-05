Uzmanlara göre lavaboya akşam saatlerinde bir miktar karbonat döküp üzerine sirke eklemek, boruların iç yüzeyinde biriken yağ ve kirleri çözmeye yardımcı oluyor. Bu karışım, köpürerek gider içinde temizlik etkisi oluşturuyor.

KOKU OLUŞUMUNU ENGELLİYOR

Lavabodan gelen kötü kokuların en önemli nedeni, borularda biriken organik atıklar. Karbonat ve sirke karışımı bu kalıntıları parçalayarak kokunun kaynağını azaltıyor. Düzenli kullanımda, lavaboda ferah bir koku oluşmasına katkı sağlıyor.

Bu yöntem ciddi tıkanıklıklarda tek başına yeterli olmayabilir ancak birikim oluşumunu azaltarak suyun daha rahat akmasına yardımcı olur.

NASIL UYGULANIR?

Akşam saatlerinde lavaboya 1-2 yemek kaşığı karbonat dökün. Üzerine yarım çay bardağı sirke ekleyin ve birkaç dakika bekleyin. Ardından sıcak suyla durulayarak işlemi tamamlayın.

BASİT AMA ETKİLİ

Kimyasal ürünlere ihtiyaç duymadan uygulanabilen bu yöntem, hem ekonomik hem de pratik bir çözüm sunuyor. Düzenli uygulandığında lavabonun daha temiz, kokusuz ve sorunsuz kalmasına yardımcı oluyor.