Ev bakım giderlerini azaltmak ve kimyasal madde kullanımının önüne geçmek amacıyla uygulanan yöntemlere bir yenisi eklendi. Mutfak ve banyo giderlerinde oluşan yağ birikintileri ile kötü kokulara karşı maya ve şeker karışımı alternatif bir bakım yöntemi olarak öne çıkıyor.

YAĞ KATMANLARINA NÜFUZ EDİYOR

Söz konusu uygulamada, ılık suda eritilen maya ve şeker karışımı gece uyumadan önce doğrudan gidere dökülüyor. Yöntemin temelinde biyolojik bir işleyiş mekanizması yatıyor. Maya, ılık su ve şekerle birleştiğinde içeriğindeki canlı mikroorganizmalar hızla aktif hale geliyor.

Gidere dökülen karışım, boru iç duvarlarına yapışan sabun ve yağ katmanlarına nüfuz ediyor. Karışımdaki doğal enzimler, PVC borulara ve bağlantı contalarına zarar vermeden organik birikintileri parçalayarak temizliyor. Böylece bakteri üremesine yol açan organik tortular ortadan kaldırıldığı için borulardaki kötü kokular da engellenmiş oluyor.

UYGULAMA SÜRECİ

Uygulama süreci ise oldukça pratik bir şekilde ilerliyor. İlk olarak bir bardak ılık suya bir paket toz maya veya bir küp yaş maya ile bir yemek kaşığı şeker eklenerek karıştırılıyor. Karışım, yüzeyinde hafif bir köpük oluşana kadar yaklaşık beş dakika dinlendirildikten sonra doğrudan lavabo veya banyo giderine aktarılıyor.

Karışımın derinlemesine nüfuz edebilmesi için gece boyunca altı ila sekiz saat tesisattan su geçirilmemesi gerekiyor. Ertesi sabah musluktan bol miktarda sıcak su akıtılarak çözünen kalıntıların borudan tamamen atılması sağlanıyor.

MASRAFLARIN ÖNÜNE GEÇİYOR

Uzmanlar, düzenli uygulanan bu doğal yöntemin boru tesisatını koruyarak tesisatçı masraflarının ve ağır kimyasal kullanımının önüne geçilmesine yardımcı olduğunu belirtti.