Evlerde günlük yemek hazırlığının ardından en sık yapılan alışkanlıklardan biri, makarna, patates veya yumurta haşlandıktan sonra tenceredeki kaynar suyun doğrudan lavaboya boşaltılması. Uzmanlara göre bu basit işlem, uzun vadede tesisat sistemine zarar verebilecek riskler barındırıyor.

Modern apartmanlarda kullanılan kanalizasyon sistemlerinin büyük bir kısmı plastik borulardan oluşuyor. Bu borular yüksek sıcaklıklara karşı sınırlı dayanıklılığa sahip. Ani ve yoğun sıcak su teması, boru yüzeyinde yumuşamaya neden olabiliyor. Zaman içinde bu durum borularda sarkma, şekil bozulması ve bağlantı noktalarında zayıflama gibi sorunlara yol açabiliyor. Özellikle yapıştırıcı ile birleştirilen sistemlerde, yüksek ısı bu bağlantıların zayıflamasına neden olabiliyor.

TIKANIKLIK AÖMA YANILGISI

Bir diğer yaygın inanış ise kaynar suyun lavabo tıkanıklıklarını açtığı yönünde oldu. Bu yöntem her zaman beklenen sonucu vermiyor. Aksine, yağ ve benzeri kalıntılar boru içinde sadece daha aşağı noktalara taşınarak sorunun yerini değiştirebiliyor. Bu da tıkanıklığın tamamen çözülmesini engellerken, ileride daha büyük sorunların oluşmasına zemin hazırlayabiliyor.

SOĞUK SUYU AÇIN

Uzmanların önerdiği en pratik çözüm ise kaynar suyu doğrudan lavaboya dökmeden önce musluktan soğuk suyu açmak oluyor. Bu yöntem sayesinde sıcak su, borulara ulaşmadan önce soğuk suyla karışarak ısısını düşürüyor. Böylece tesisat üzerindeki termal şok etkisi azaltılmış oluyor.

Küçük gibi görünen bu alışkanlık değişikliği, uzun vadede tesisatın ömrünü uzatmaya yardımcı olabilir. Ev içi kullanımda dikkat edilecek basit önlemler, hem masraflı tamiratların önüne geçebilir hem de altyapı sorunlarını azaltabilir.