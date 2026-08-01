Yaz aylarında hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte konutlarda sıkça rastlanan güve sorununa karşı izlenmesi gereken adımlar ve korunma yöntemleri paylaşıldı. Penzcentrum’da yer alan bilgilere göre, evlerde görülen güveler genel olarak "gıda güvesi" ve "elbise güvesi" olmak üzere iki ana türe ayrılıyor. Uzmanlar, uçuşan yetişkin kelebeklerden ziyade doğrudan üreme kaynaklarının tespit edilip yok edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

GIDA GÜVELERİ MUTFAK ÜRÜNLERİNDEN BULAŞIYOR

Gıda güvelerinin (tahıl güvesi) genellikle satın alınan un, bakliyat, tohum, baharat, kuruyemiş veya evcil hayvan mamaları aracılığıyla eve taşındığı belirtiliyor. Kahverengi tonlarındaki bu türün asıl zararını larvalar veriyor. Larvalar, gıdaları tüketirken arkalarında ipeksi ağlar ve atıklar bırakıyor.

Mutfaktaki istilayla mücadele için şu adımlar öneriliyor:

Yüzeyinde ağ, yapışık taneler veya larva görülen gıdalar derhal atılmalıdır.

Dolaplar, raflar ve girintiler elektrikli süpürgeyle çekilmeli; süpürge haznesi boşaltılmalı veya torbası atılmalıdır.

Kuru gıdalar cam, metal veya kalın plastik kapalı kaplarda muhafaza edilmelidir.

Dışarıdan temiz görünen ancak risk taşıyan ürünlerin yumurta ve böceklerden arındırılması için −18 °C’de en az dört gün bekletilmesi gerekmektedir.

ELBİSE GÜVELERİ YÜNLÜ VE DOĞAL DOKULARA ZARAR VERİYOR

Altın sarısı kanatlarıyla tanınan elbise güvelerinin larvaları, keratini sindirebildiği için yün, kürk, tüy ve hayvansal menşeili tekstil ürünleriyle besleniyor. Karanlık ve az kullanılan dolap köşelerini tercih eden bu tür, genellikle giysilerde delikler oluştuktan sonra fark ediliyor.

Gardıroplardaki istilaya karşı yapılması gerekenler:

Zarar gören tekstil ürünleri yıkanmalı veya kuru temizlemeye verilmelidir.

Dolap içleri, süpürgelikler ve mobilya altları süpürülmelidir.

Nadir kullanılan yünlü ve kürk eşyalar kapalı saklama kaplarında tutulmalıdır.

Giysilere böcek ilacı uygulaması yalnızca ürün etiketinde izin veriliyorsa yapılmalıdır.

KOKULAR VE TUZAKLAR TEK BAŞINA ÇÖZÜM DEĞİL

Lavanta, sedir ağacı, biberiye ve portakal kabuğu gibi kokuların güveleri uzaklaştırıcı etkisi bulunsa da mevcut bir larva istilasını bitirmediği ifade edildi. Feromonlu tuzakların ise sadece erkek bireyleri yakaladığı, bu nedenle tek başlarına kesin çözüm sunmadığı belirtiliyor. Kaynak imha edildikten sonra dahi ergin kelebeklerin üç haftaya kadar görülmeye devam edebileceği kaydedildi.

ÖNLEYİCİ TEDBİRLER AÇIKLANDI

Güve oluşumunu engellemek için kuru gıdaların ambalajlarından çıkarılarak sızdırmaz kaplara aktarılması, giysi dolaplarının yılda birkaç kez havalandırılması ve dolaplara sadece tamamen kuru kıyafetlerin konulması tavsiye ediliyor. Bireysel yöntemlerin yetersiz kaldığı ve istilanın tekrarladığı durumlarda profesyonel ilaçlama desteğine başvurulması gerektiği bildirildi.