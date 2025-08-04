1855 yılında Tendürek Dağı'nın patlaması çevresinde bulunan yerleşim yerlerini de yuttu. 3 bin 532 metre rakımlı dağdan fışkıran lavlar köyleri yok ederken Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alperen Kayserili, Dr. Öğretim Üyesi Tolga Korkusuz ve Araştırma Görevlisi Emre Sakaoğlu bölgede araştırmaya yapmaya başladı.

Ağrı-Van arasında bulunan Tendürek Dağı'nın 1855 yılındaki patlaması, tarihi kaynaklara geçti. Patlama sırasında dağ eteklerine yakın çok sayıda yerleşim alanı yok oldu. Araştırma yapan akademisyenler ise bazı yerleşim yerlerine rastladı.

LAVLARIN ULAŞTIĞI EN UÇ NOKTAYA ÇIKTILAR

Öğretim Üyesi Tolga Korkusuz, Tendürek Dağı'nda volkan lavlarının ulaştığı en uç noktaya çıktıklarını ve burada kalıntılara ulaştıklarını söyledi. Korkusuz, "Burada volkanik taşların insanların evi olduğunu görüyoruz. Evlerinin yapı malzemesinin volkanik taşlar olduğunu görüyoruz. Bir yandan volkanizma bize yuva sağlarken, bizim için tehlikeli de olabiliyor. Burada tehlikeli olduğunun da sonucunu görebiliyoruz" dedi.

JEOMORFOLOG TURİZMİ AÇISINDAN ÖNEMLİ

Jeomorfolog turizmi açısından bölgenin önemli olduğunu ifade eden Korkusuz, Türkiye'de eşsiz örneklere sahip bir alan olduğunu ve volkanik akışın her yerde görülebileceğini aktardı. Korkusuz, Erciyes'te de görebiliriz, Ağrı Dağı'nda da görebiliriz. Ancak böylesine bir sonucun yerleşim yerinin lavlar altında kalmasını hiçbir yerde göremiyoruz" diye konuştu.

VERİMLİ VOLKANİK ARAZİLER

Prof. Dr. Alperen Kayserili ise volkanik arazilerinin verimliliğine dikkat çeker, "Lav külleri buralarda kendilerini gösteriyor ve hemen eteğinde verimli araziler, yerleşmiş olan köyler mevcut. Tarihi dönemlerden beri volkanik sahaların en fazla yerleşim barındıran mekanlar arasında olduğunu biliyorduk. Günümüzde de bu özelliğin devam ettiği gerçeğiyle karşı karşıya kalıyoruz." dedi.