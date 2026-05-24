Açık deniz petrol ve doğal gaz hatlarında kullanılan dev araç, özellikle yüksek basınç nedeniyle insan müdahalesinin riskli olduğu bölgelerde görev yapıyor. Uzmanlara göre sistem, deniz tabanındaki ağır boru hatlarını onarabiliyor, bağlantı parçalarını değiştirebiliyor ve arızalı bölümlere uzaktan müdahale edebiliyor.

Robotik sistemin en dikkat çeken taraflarından biri ise lazer destekli hassas tarama teknolojisi oldu. Araç üzerinde bulunan gelişmiş lazer sensörleri sayesinde boru hatları milimetre hassasiyetinde analiz edilebiliyor. Sistem, çatlakları, eğimleri ve bağlantı hatalarını detaylı şekilde tespit ederek operatörlere anlık veri gönderiyor.

LAZER DESTEKLİ SİSTEMLE ONARIYOR

Dev araçta bulunan hidrolik robotik kollar, deniz tabanındaki ağır ekipmanlarla çalışabilecek şekilde tasarlandı. Lazer destekli ölçüm sistemiyle birlikte çalışan mekanik kollar sayesinde bakım işlemleri insan dalgıç kullanılmadan gerçekleştiriliyor.

Uzmanlara göre bu teknoloji özellikle derin deniz enerji sektöründe büyük önem taşıyor. Çünkü klasik dalış operasyonları belirli derinliklerden sonra hem yüksek maliyet hem de ciddi güvenlik riski oluşturuyor.

Sistem ayrıca yüksek çözünürlüklü kameralar, sonar tarama ekipmanları ve güçlü aydınlatmalarla donatılmış durumda. Operatörler ise tüm süreci su yüzeyindeki kontrol gemisinden uzaktan yönetiyor.

İNSAN DALGIÇLARIN YERİNİ ALMAYA BAŞLADI

Enerji şirketleri son yıllarda açık deniz operasyonlarında robotik sistemlere daha fazla yönelmeye başladı. Özellikle günler süren bakım işlemlerinde robotik araçların kesintisiz çalışabilmesi büyük avantaj sağlıyor.

Uzmanlar, yeni nesil deniz altı robotlarının yalnızca arıza onarımı değil, gelecekte boru hattı kurulumu ve büyük altyapı projelerinde de daha aktif kullanılacağını düşünüyor. Basra Körfezi’nde kullanılan bu sistemin ise şu ana kadar geliştirilen en büyük ve en gelişmiş deniz altı bakım araçlarından biri olduğu belirtiliyor.