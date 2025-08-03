Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala Galatasaray, Lazio ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Mücadele 2-2 berabere sona ererken maç kadrosunda yer almayan milli oyuncunun transfer olacağı ortaya çıktı.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA
İspanyol basınından Dario AS'ın haberine göre Berkan Kutlu, La Liga'ya gidiyor. Haberin detayında La Liga ekibi Espanyol'un Berkan Kutlu için Galatasaray'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunduğu aktarıldı.
Transferin gerçekleşmesi ve Espanyol'un milli oyuncunun bonservisini alması halinde sözleşmede sonraki satıştan yüzde 20 pay da yer alacak. Berkan Kutlu'nun İspanyol ekibinde forma giymek istediği ve transfer görüşmeleri nedeniyle Lazio maçının kadrosunda yer almadığı da haberin detaylarında duyuruldu.
27 yaşındaki oyuncu 2021-22 sezonu başında Alanyaspor'dan 4 milyon Euro bonservis bedeli ile Galatasaray'a transfer olmuştu.