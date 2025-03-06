Suriye'nin Lazkiye kentinde, devrik Beşşar Esad yanlılarına yönelik düzenlenen operasyonda çatışmalar şiddetlendi.
SİLAHLARINI TESLİM ETMEYİ REDDETTİLER
Silahlarını teslim etmeyi reddeden eski rejim yanlıları ile Suriye ordusu arasındaki çatışmalar iki gündür devam ediyor. Bu çatışmalar sırasında en az 10 Suriye ordusu askeri hayatını kaybetti.
Yer yer patlamaların yaşandığı bölgede, çatışmalar sürerken Suriye ordusuna destek sağlamak amacıyla çok sayıda güvenlik gücü Lazkiye'ye sevk edildi. Bölgedeki gerginlik devam ederken, Suriye ordusunun operasyonları hızla sürüyor.