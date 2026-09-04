Fransa’da 2027 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Marine Le Pen’in kamusal alanda başörtüsünü yasaklama planına karşı sosyal medyada dikkat çeken bir dayanışma hareketi başladı.
Başörtüsü kullanmayan çok sayıda kadın, TikTok, Instagram ve X’te başlarını örttükleri görüntüleri paylaşarak olası yasağa tepki gösterdi.
KADINLARDAN “BEN DE TAKACAĞIM” MESAJI
Paylaşımlarda Müslüman kadınlarla dayanışma amacıyla başörtüsü takıldığı belirtilirken, bazı kullanıcılar yasağın yürürlüğe girmesi halinde kendilerinin de başörtüsü takacağını ifade etti.
Akıma bazı erkekler de saçlarını örterek destek verdi.
LE PEN YASAĞI REFERANDUMA GÖTÜRMEK İSTİYOR
Tartışma, RN Milletvekili Jean-Philippe Tanguy’nun 2027’de iktidara gelmeleri halinde kamusal alandaki başörtüsü yasağına uymayanlara para cezası uygulanacağını açıklamasıyla başladı.
Marine Le Pen ise başörtüsü yasağını referandum yoluyla Fransız halkının önüne getirmeyi planladığını duyurdu.