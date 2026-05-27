Galatasaray’da şu an için en önemli gündem maddesi Rafael Leao… Şampiyonlar Ligi’nde hedef büyüten sarı-kırmızılılar güçlü bir kadro için kolları sıvamış, “Çilek transferi” olarak Portekizli yıldızı belirlemişti. İtalyan medyasında çıkan haberlere göre 26 yaşındaki kanat forvet konusunda en istekli kulüp Galatasaray… Hatta menajeriyle dahi görüşme yapıldı ve senelik 10 milyon Euro maaş önerildi.

PİYASA DEĞERİ 65 MİLYON EURO

İtalyan ekibinden ayrılmak isteyen Leao da dün Milan’a veda eder gibi bir mesaj paylaştı. 2028’e kadar sözleşmesi olmasına rağmen, “Umarım gelecek sezon yeniden zaferlere imza atarlar” ifadesini kullanan Portekizli futbolcunun bu sözleri sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. 65 milyon Euro’luk güncel piyasa değerine sahip Leao için Milan 50 milyon Euro bonservis istiyor. Cimbom rakamı 35-40 milyon Euro seviyesine çekip, transferi bitirmeyi hedefliyor.